Imperdible y gratuito: el nuevo canal de DITU para explorar el mundo a través de la comida

La cocina, ese lenguaje universal que cruza fronteras y despierta memorias, suma desde hoy un nuevo escenario digital en Colombia. DITU anunció la incorporación de su primer canal dedicado exclusivamente a la gastronomía: Tastemade, la marca global que ha conquistado millones de pantallas con sus recetas creativas, viajes culinarios y contenidos de estilo de vida pensados para inspirar a cualquier tipo de espectador.

Durante mucho tiempo, el universo gastronómico pareció estar delimitado por las cocinas de élite, los chefs de renombre y las técnicas complejas reservadas para unos pocos. Sin embargo, Tastemade ha logrado desmontar esa idea al presentar la cocina como un territorio cotidiano, cercano y accesible. Su llegada a DITU refuerza esa misión: convertir la gastronomía en una experiencia diaria que combina aprendizaje, entretenimiento y descubrimiento sin necesidad de salir de casa.

El nuevo canal estará disponible en español las 24 horas del día, con una programación que mezcla recetas prácticas, formatos ágiles y producciones originales diseñadas para conectar con públicos diversos. Desde quienes aman cocinar a diario hasta quienes prefieren soñar con sabores del mundo desde la comodidad del sofá, pasando por aquellos que encuentran en la gastronomía un espacio de relajación, inspiración e incluso antojo.

Para Marcio Guilherme, CEO de DITU, esta alianza representa un paso decisivo en el crecimiento de la plataforma. “Este lanzamiento marca un paso importante para seguir construyendo una plataforma con contenidos relevantes, diversos y con estética global. Tastemade conecta con audiencias que buscan aprender, explorar y disfrutar, y nos emociona que ahora Colombia pueda vivir esta experiencia desde DITU”, afirmó.



Con esta integración, DITU avanza en su objetivo de consolidarse como un punto de encuentro para narrativas, estilos y culturas de distintas partes del mundo. Tastemade se suma así a una oferta que apuesta por el entretenimiento moderno, cuidadosamente curado y respaldado por un sello internacional que atrae a usuarios en busca de experiencias nuevas y en tendencia.

Acceder al canal es tan sencillo como descarga y reproducción: basta con bajar la aplicación de DITU, iniciar sesión y comenzar a explorar Tastemade desde cualquier dispositivo compatible. La promesa es clara: viajar por el mundo a través de los sabores sin cambiar de ubicación. Cada programa abre una puerta distinta, ya sea a una técnica básica explicada paso a paso, a una aventura culinaria en un país lejano o a un relato gastronómico que invita a sentir la comida desde otra perspectiva.

La incorporación de Tastemade no solo amplía el portafolio de DITU, sino que también redefine la manera en que los colombianos pueden relacionarse con la cocina. Porque cocinar, o simplemente observar a otros hacerlo, es también una forma de explorar el mundo, de conectar con culturas y de descubrir aquello que nos une: el placer por la comida y las historias que nacen a su alrededor.