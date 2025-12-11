Cancillería sobre Nobel a María Corina Machado: “No hemos estado de acuerdo”

La canciller Rosa Villavicencio, desde San Andrés, donde avanza la Cumbre de Pueblos del Caribe, afirmó que el Gobierno colombiano no estuvo de acuerdo con la entrega del premio Nobel de Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Además, aseguró que varias delegaciones estuvieron ausentes en Oslo, donde se realizó la ceremonia.

“Nosotros, ante el organismo que concede el premio, no hemos estado de acuerdo, pero ellos tienen su autonomía. De hecho, muchos países no asistieron. Es de sentido común que se otorgue un premio de paz a alguien que incita a la agresión”.

Villavicencio también se refirió a la instrucción del presidente Gustavo Petro, dada anoche durante el Consejo de Ministros, de invitar a Colombia a su homólogo estadounidense Donald Trump, pues según dijo, el mandatario norteamericano está desinformado y, por eso, lanzó una advertencia señalando que él podría ser el siguiente después del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Villavicencio también habló sobre la posibilidad de brindar asilo a Maduro si abandona Venezuela.



“Colombia es respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y refugio. Cualquier solicitud de asilo o protección internacional será valorada. No hemos recibido ninguna petición al respecto, pero tenemos 33.000 solicitudes de ciudadanos de diferentes nacionalidades y las estamos tramitando”.