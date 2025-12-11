Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares del Caribe colombiano.
Cada tarde, miles de jugadores siguen el sorteo con expectativa, motivados por la emoción de acertar el número ganador y la posibilidad de transformar su día con un solo resultado. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 11 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y la claridad de sus procesos lo han convertido en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en otras regiones de Colombia.
Este sorteo ofrece múltiples formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo y experiencia:
Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y llena de oportunidades para los apostadores.
Participar en el Sinuano Día es accesible y adaptable a cualquier presupuesto. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que más personas prueben su suerte con facilidad.
Quienes resulten ganadores deben presentarse en un punto autorizado con:
Según el valor del premio, expresado en UVT, podrían solicitarse documentos adicionales:
El Sinuano Día continúa siendo una tradición profundamente arraigada en la Costa Caribe. Su continuidad, la confianza de los jugadores y la emoción que genera lo mantienen como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos en Colombia.