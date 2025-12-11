Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares del Caribe colombiano.

Cada tarde, miles de jugadores siguen el sorteo con expectativa, motivados por la emoción de acertar el número ganador y la posibilidad de transformar su día con un solo resultado. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 11 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y la claridad de sus procesos lo han convertido en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en otras regiones de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este sorteo ofrece múltiples formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo y experiencia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Quinta balota: modalidad implementada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y llena de oportunidades para los apostadores.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es accesible y adaptable a cualquier presupuesto. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que más personas prueben su suerte con facilidad.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben presentarse en un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, podrían solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Sinuano Día continúa siendo una tradición profundamente arraigada en la Costa Caribe. Su continuidad, la confianza de los jugadores y la emoción que genera lo mantienen como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos en Colombia.