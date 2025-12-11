Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

Publicidad
El Dorado Tarde reafirma día tras día su lugar como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia.
Con una larga trayectoria y el respaldo de miles de jugadores, este juego mantiene una reputación basada en la transparencia y en la emoción que genera cada tarde entre quienes esperan acertar la ansiada “suerte dorada”. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 11 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Una de las razones por las que este sorteo sigue creciendo en popularidad es la variedad de modalidades de apuesta y los atractivos pagos que entrega en cada categoría. Estas son las opciones disponibles para los jugadores:
Además, desde 2025 el juego incorporó la quinta balota, un elemento adicional que amplía las posibilidades de acierto y suma un nuevo nivel de emoción a cada tirada.
El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.
Es importante tener en cuenta que no se juega domingos ni festivos, por lo que los apostadores deben programar sus jugadas con anticipación.
El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe presentar:
El Dorado Tarde se mantiene como un referente entre los sorteos de chance del país, combinando tradición, confianza e innovación. Para miles de jugadores, cada tarde representa una nueva oportunidad de cambiar su suerte con uno de los juegos más emblemáticos de Colombia.