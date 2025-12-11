En vivo
María Corina Machado dice desde Oslo que regresará a Venezuela a pesar de los riesgos que corre

"Por supuesto que voy a regresar. Sé exactamente los riesgos que corro. Voy a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa", afirmó la política en una entrevista con la BBC divulgada hoy.

