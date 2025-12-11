En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Opositora María Corina Machado asegura que la "tiranía" en Venezuela acabará "muy pronto"

Opositora María Corina Machado asegura que la "tiranía" en Venezuela acabará "muy pronto"

Asimismo, Machado agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad