Procuraduría cierra el proceso contra José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS

La Procuraduría General había informado el 18 de agosto, a través de uno de sus boletines, que formuló pliego de cargos a José Fernando Cardona Uribe, presidente ejecutivo de Nueva EPS. Esa comunicación generó atención alrededor del caso. Hoy, el organismo determinó cerrar por completo la actuación que se adelantaba en su contra.

En la decisión se establece que la investigación identificada con los radicados IUS E-2021-720980 y IUC D-2022-2286440 no continuará. La Procuraduría concluyó que debía darse por terminada y ordenó el archivo definitivo del expediente relacionado con Cardona Uribe, quien actuaba en calidad de presidente ejecutivo de Nueva EPS.

El organismo también determinó que no se enviará comunicación al ciudadano que había presentado la queja, debido a que el proceso no comenzó por su denuncia directa, sino por un informe de un servidor público. Por lo tanto, no existe obligación de notificarlo.

En cuanto a las personas involucradas, la Procuraduría instruyó que la decisión debe ser notificada directamente a José Fernando Cardona Uribe y a su defensor, Andrés Jimeno Mayorga, mediante los datos ya registrados en el expediente.



Además, se recordó que existe la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria. Se informó también que los sujetos del proceso pueden autorizar notificaciones por medios electrónicos y que, incluso, tienen la opción de renunciar a los tiempos procesales si así lo desean.

Finalmente, se ordenó a la secretaría encargarse de todas las anotaciones y registros necesarios para que la decisión quede en firme, incluida su incorporación al sistema interno correspondiente.

Con esto, la Procuraduría cierra de manera definitiva el proceso disciplinario y deja sin efecto la actuación que había sido anunciada meses atrás, en favor de José Fernando Cardona Uribe.