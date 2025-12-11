En vivo
Procuraduría cierra el proceso contra José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS

El organismo anunció el archivo definitivo de la actuación que había sido divulgada meses atrás, cuando se informó que se le había formulado pliego de cargos al presidente ejecutivo de Nueva EPS.

