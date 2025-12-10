En vivo
Blu Radio  / Nación  / Dos madres se encerraron en sede de Nueva EPS en Neiva exigiendo medicamentos para sus hijos

Dos madres se encerraron en sede de Nueva EPS en Neiva exigiendo medicamentos para sus hijos

Las dos mujeres denunciaron que llevan al menos cuatro meses solicitando los medicamentos para el tratamiento de sus hijos y solo les responden que “están pendientes”.

