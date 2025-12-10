Dos madres se encerraron en sede de Nueva EPS en Neiva exigiendo medicamentos para sus hijos

Desesperadas se encuentran dos madres de familia de Neiva, quienes desde hace varios meses vienen exigiendo a Colsubsidio que les entreguen los medicamentos para el tratamiento de sus hijos que padecen de enfermedades muy complejas y que deben llevar un estricto control, según criterio médico.

Las dos mujeres, identificadas Mirlelly Rodríguez España y Sandra Milena Garzón Perdomo, decidieron encerrarse desde el día anterior y amanecer dentro de la sede de la Nueva EPS de Neiva, reclamando los derechos de la salud de sus hijos.

Mirlelly Rodríguez relató a Blu Radio que su hija de 30 años también requiere con urgencia una silla de ruedas especializada al indicar que se trata de una persona en condición de discapacidad.

“Decidimos quedarnos aquí en la Nueva EPS, porque no nos están entregando los medicamentos para nuestros hijos para controlarles la epilepsia. Llevamos más de cuatro meses que no nos entregan los medicamentos en Colsubsidio cuando uno va a reclamarlos, siempre nos dicen que están pendientes. En el caso de mi hija no le suministro los medicamentos formulados, ella puede convulsionar y se me puede morir” narró con tristeza la madre de familia.



Blu Radio habló con el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, quien atendió la situación de las dos mujeres y respondió que “quiero informarles que, de estos dos casos, como Personería tenemos dos incidentes de desacato en un caso y otro incidente en el otro caso, teniendo en cuenta que las señoras están acá en la Nueva EPS voy a radicar otro incidente de desacato, porque en ambos casos ya les hemos radicado tutelas”.

Las dos madres de familia expresaron que están decididas a mantenerse en huelga de hambre hasta que tengan una respuesta oportuna por parte de la Nueva EPS y Colsubsidio con la entrega de los medicamentos para poder controlar las enfermedades de sus hijos.