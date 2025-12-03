Madres reclaman a Nueva EPS fallas en la atención a pacientes con enfermedades huérfanas en Cali

Un grupo de madres de niños con enfermedades huérfanas y de alto costo adelanta una protesta dentro de la sede de Nueva EPS, en el barrio Versalles de Cali. Denuncian que, pese a los compromisos asumidos por la entidad hace un mes tras un plantón previo, los acuerdos no se han cumplido y la atención médica de sus hijos sigue en riesgo.

Las mujeres, llegadas desde distintos municipios del Valle del Cauca, aseguran que los menores llevan semanas sin recibir medicamentos, procedimientos, citas especializadas ni tratamientos integrales. La situación, dicen, se agravó porque varias clínicas y hospitales habrían suspendido convenios con la EPS por retrasos en los pagos, lo que limita aún más el acceso a servicios.

"Nuestros niños no están recibiendo atención, tratamientos, la situación cada vez es más critica y por eso no nos vamos a ir de aquí, necesitamos soluciones contundentes, no vamos a permitir más esto", dijo una de las voceras de la manifestación.

Aunque representantes de la EPS acudieron al lugar y sostuvieron reuniones con las madres, las cuidadoras consideran que las propuestas presentadas no responden a la urgencia de los casos. Aseguran que los compromisos temporales adquiridos en la jornada anterior tampoco se han materializado.



Entretanto, las familias anunciaron que mantendrán el plantón hasta recibir garantías claras y verificables que permitan restablecer la atención de los menores.