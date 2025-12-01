En vivo
Cali ya tiene el inventario de sus vías rurales para invertir en su recuperación

El inventario de la malla vial se realizó con acompañamiento de la misma comunidad, en un ejercicio de participación ciudadana. En total, fueron 480 kilómetros de vías los que se recorrieron.

