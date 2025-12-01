Cali ya tiene el inventario de sus vías rurales para invertir en su recuperación

Este inventario permite conocer el estado real de cada carretera y priorizar las intervenciones que necesite la comunidad. Allí están relacionados aspectos importantes como la cantidad de puentes, muros de contención y alcantarillas.

La Secretaría de Infraestructura, a través de un convenio con Enruta, levantó un informe detallado de cada tramo vial, que permitirá priorizar las intervenciones de la Alcaldía de Cali.

“Desde el año 2015 no se conocía cuál era el estado real de las vías y este proceso permite continuar con nuestra apuesta de un gobierno abierto y entregar datos de valor a la ciudadanía en tiempo real”, indicó Luz Adriana Vásquez Trujillo, secretaria de Infraestructura de Cali.

El inventario de la malla vial se realizó con acompañamiento de la misma comunidad, en un ejercicio de participación ciudadana. En total, fueron 480 kilómetros de vías los que se recorrieron.



Según Diana Carolina Reina, gerente de ENRUTA, Centro Especializado en Movilidad y Transporte, la comunidad fue clave, pues su liderazgo se hizo sentir durante las jornadas de visitas técnicas. “Trabajamos de la mano, nos acompañaron y atendieron a nuestro equipo de la mejor manera. Esto demuestra un trabajo en conjunto con sello caleño de principio a fin”, indicó.

La funcionaria precisó que, gracias a este inventario, las vías quedarán rotuladas con códigos que permitirán a los ciudadanos realizar peticiones con mayor detalle.