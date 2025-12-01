Habla mamá de menor asesinado por su padre en Cali: "No podía permitir que yo fuera feliz sin él"

El homicidio del pequeño Salvador Meza, un bebé de apenas un año y dos meses, estremeció al país en octubre de 2021. El menor fue asesinado por su propio padre, Miguel Ángel Meza, quien se lo llevó sin autorización de la vivienda de su madre en el barrio Marroquín, en el noroccidente de Cali.

De acuerdo con los reportes oficiales, Meza llegó a la casa de la madre del menor, Yakeline García, para realizar una visita autorizada por una comisaría de familia, la cual había fijado un tiempo máximo de una hora. Sin embargo, en un descuido, el hombre tomó al niño y huyó, desatando una intensa búsqueda.

García se había separado de él un año atrás debido a múltiples episodios de violencia intrafamiliar. En entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, la mujer reveló duros detalles de su relación con Meza. Contó que lo había conocido diez años antes del crimen, en su trabajo, y que un año después se casaron. A los dos años de matrimonio nació el primero de sus hijos.

Salvador Meza Foto: suministrada

“Me revisaba el celular, miraba con quién hablaba, revisaba mis horas de salida del trabajo. Me decía que dejara de trabajar, que si lo hacía era porque me gustaba ver a los hombres, y empezaba a tratarme mal, a insultarme”, relató.



Agregó que había intentado separarse, pero días después descubrió que estaba embarazada y decidió darle una nueva oportunidad. Sin embargo, tras terminar su licencia de maternidad y regresar a su empleo, encontró su casa vacía: Meza había retirado todos los muebles. Ese episodio la llevó a poner fin definitivamente a la relación.

Posteriormente, el hombre comenzó a acosarla, razón por la cual ella decidió denunciarlo. El 23 de octubre de 2021, Miguel Ángel pidió llevarse al menor de sus hijos, Salvador, quien entonces tenía 14 meses.

“Se hicieron las cinco de la mañana y él no me trajo al niño. En ese momento le escribí: ‘Miguel, ¿qué pasó con el niño?’. Me dijo: ‘No se lo voy a entregar. Esta es mi venganza por no querer volver conmigo. Olvídese del niño para siempre’”, recordó la madre.

García aseguró que, pese a las amenazas constantes de su expareja, ninguna entidad actuó de inmediato para proteger al menor. Denunció que, al acudir a la Fiscalía, le indicaron que el caso debía ser manejado por la Comisaría de Familia y que, al ser el padre, él podía llevarse al niño.

En medio de la desesperación, Meza llegó a exigirle fotos íntimas a cambio de entregarle pruebas de vida del pequeño. Sin embargo, según las autoridades, para ese momento el homicidio ya se había consumado.

Tras una semana de búsqueda, el 31 de octubre la Policía Metropolitana de Cali capturó a Miguel Ángel Meza en una zona rural de Tumaco, Nariño. El hombre, quien tenía antecedentes por concierto para delinquir y violencia intrafamiliar, confesó el crimen y entregó las coordenadas del lugar donde había enterrado al bebé.

“El juicio fue muy rápido, lo condenaron a 33 años. Él decía que hizo eso con el niño porque ya no sabía qué más hacerme para que yo no estuviera bien. Sabía que yo no lo iba a perdonar y que no podía permitir que yo fuera feliz sin él”, narró García entre lágrimas.

El cuerpo de Salvador fue hallado bajo un puente en el corregimiento La Dolores, en la vía Cali–Palmira. “Miguel no parecía ser un mal papá, pero hizo todo eso por hacerme daño a mí. Es decir, que por encima del amor a sus hijos estaba su necesidad de lastimar a la mujer que supuestamente amaba”, concluyó.