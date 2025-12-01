En vivo
Encuesta Invamer
Aviones A320
Llamada entre Trump y Maduro
Elecciones 2026

Habla mamá de menor asesinado por su padre en Cali: "No podía permitir que yo fuera feliz sin él"

Habla mamá de menor asesinado por su padre en Cali: "No podía permitir que yo fuera feliz sin él"

En medio de la desesperación, el sujeto llegó a exigirle fotos íntimas a la madre del pequeño cambio de entregarle pruebas de vida.

Foto: Séptimo Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

