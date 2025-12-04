En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Crisis de Nueva EPS en César y La Guajira: reactivan atención en varias IPS, pero sigue la deuda

Crisis de Nueva EPS en César y La Guajira: reactivan atención en varias IPS, pero sigue la deuda

La Nueva EPS debía realizar un giro para diciembre y el valor postulado no alcanza a cubrir el porcentaje pactado para las deudas.

Así se vivió el encuentro entre las autoridades y la comunidad en Valledupar por crisis de Nueva EPS.
Así se vivió el encuentro entre las autoridades y la comunidad en Valledupar por crisis de Nueva EPS.
Gobernación de Cesar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad