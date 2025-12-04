Crisis de Nueva EPS en César y La Guajira: reactivan atención en varias IPS, pero sigue la deuda

Con atención garantizada están los usuarios de la Nueva EPS en La Guajira y Cesar, debido al acuerdo logrado en la reciente mesa de diálogo entre la comunidad, la Gobernación del Cesar y el grupo Clínica Médicos, que aceptó levantar su suspensión de atención médica y ya no trasladar a sus pacientes pese a los millonarios saldos que les adeudan desde la entidad mencionada.

Así lo dio a conocer la misma gobernación por sus redes sociales, en las que afirmó que, tras el encuentro, “se logró que Nueva EPS restableciera la plataforma de autorizaciones al grupo Clínica Médicos” y que los usuarios “seguirán siendo atendidos en estas clínicas, teniendo en cuenta sus capacidades para realizarlo”.

Allí también especificaron que, semanalmente, “las secretarías de Salud Municipal y Departamental realizarán revisión de los usuarios en esta red del Grupo Médicos, para verificar la prestación de servicio de salud” y que “⁠Nueva EPS tiene el compromiso de velar por la red prestadora de servicios y en caso de las remisiones ellos deben tramitarlas, y poner a los pacientes teniendo en cuenta el nivel de complejidad que requieren”.

Todo sin olvidar que el gerente regional de Nueva EPS se comprometió con informar al interventor nacional sobre el tema financiero del Cesar, ya que Nueva EPS debía realizar un giro para diciembre y el valor postulado no alcanza a cubrir el porcentaje pactado.



La decisión de no suspender la atención se tomó al tiempo con otra conversación entre abogados en Bogotá, donde se intenta llegar a un acuerdo de pago, aunque no se descarta que los pacientes que no estén en Cuidados Intensivos sí sean llevados a centros de mediana complejidad según conoció Blu Radio.

Esto no gusta a usuarios como Griselda Barros, familiar de una mujer hoy atendida en la Clínica Alta Complejidad, en Valledupar, quien dice que están dispuestos a seguir protestando a las afueras de las clínicas para evitar las remisiones.

“Nosotros los usuarios, los afiliados, no tenemos porqué estar involucrados en los trámites administrativos, tanto de las IPS como de las EPS. Nos deben sacar de ese tema y brindarnos salud con oportunidad, eficiencia y calidad. No estamos mendigando atención, muchas de las personas que están luchando son beneficiarios del régimen contributivo”, dijo a Blu Radio.

Para este propósito, Barros menciona que los han llamado usuarios de Cúcuta, Magangué, Barranquilla y Bogotá también con inconformidades en atención y con la firme intención de unirse a los reclamos.

Actualmente son 300 mil usuarios afiliados a la NUEVA EPS, 124 de ellos en Cuidados Intensivos, por lo que el no pago de las deudas ocasionará un despido masivo de profesionales en estas clínicas.