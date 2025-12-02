En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Aumentan tutelas e incumplimientos a usuarios por parte de Nueva EPS en Medellín: Personería

Aumentan tutelas e incumplimientos a usuarios por parte de Nueva EPS en Medellín: Personería

El ente de control aseguró que pese a la intervención del Gobierno nacional. La entidad adeuda 2.2 billones de pesos a los hospitales y clínicas de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad