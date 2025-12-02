Aumentan tutelas e incumplimientos a usuarios por parte de Nueva EPS en Medellín: Personería

Siguen las dificultades con la Nueva EPS: más de 276.000 afiliados en Medellín sufren por fallas críticas en la prestación de servicios, aumento de tutelas e incumplimiento de órdenes judiciales, pese a la intervención del Gobierno nacional. La entidad adeuda 2.2 billones de pesos a los hospitales y clínicas de la ciudad.

Preocupación es lo que mostró la Personería Distrital de Medellín tras una mesa interinstitucional que adelantó para revisar la crisis en la atención y las dificultades que continúan enfrentando los afiliados de la Nueva EPS en la ciudad, que en total son 216.501 que pertenecen al régimen contributivo y 59.801 al subsidiado.

Esta alta concentración de usuarios ha generado presión sobre la red prestadora pública y privada, que hoy enfrenta dificultades financieras, demoras en la atención y sobrecarga en servicios esenciales, teniendo en cuenta que es una de las EPS con mayor presencia en el Distrito.

Ahora ni con fallos judiciales en favor de los pacientes estos logran acceder a la atención, según evidenció la Personería, la EPS continúa incumpliendo órdenes relacionadas con acceso a especialistas, tratamientos, procedimientos de alto costo, continuidad de servicios y entrega de medicamentos. Entre 2022 y 2025 se han interpuesto 4.695 acciones de tutela y 2.741 incidentes de desacato contra esta entidad, con incremento en este año que está a punto de terminar y registra 2.395 tutelas y 1.079 desacatos, con corte a septiembre. Elkin Gallego Giraldo Personero Delegado.



“En la práctica se materializa en incumplimientos en tratamientos médicos, citas de especialista, exámenes y cirugías poniendo en grave riesgo la situación de la salud de las personas que habitan el distrito. Esta personería distrital hace un llamado vehemente a la nueva EPS a través de su interventoría para que se tomen acciones inmediatas”, aseguró.

El ente de control recordó que esta situación ha sido advertida mediante la Alerta Institucional del 21 de abril de 2025 y su reiteración del 21 de octubre de 2025, en las que se señalaron fallas sistemáticas en la prestación del servicio, demoras críticas en cirugías y diagnósticos, barreras administrativas y un creciente riesgo financiero para la red hospitalaria. A pesar de las medidas adoptadas y de la intervención del Gobierno nacional las fallas persisten, por lo que esta agencia del Ministerio Público reiteró la necesidad de adoptar acciones urgentes y coordinadas.

De igual manera, durante el encuentro se presentó el comportamiento de la cartera acumulada que la Nueva EPS mantiene con la red del Distrito, situación que agrava la crisis y afecta directamente la sostenibilidad financiera de los hospitales. Con corte al 30 de junio de 2025, acumula $353.357.485.022 en cartera con la red pública y $1.908.502.584.897 con la red privada.