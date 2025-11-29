En vivo
Usuarios de Nueva EPS se encadenan en clínica de Valledupar rogando atención para sus familiares

Usuarios de Nueva EPS se encadenan en clínica de Valledupar rogando atención para sus familiares

Griselda Barros, una de las afectadas, dice que desde el jueves sus familiares no son atendidos ni mucho menos trasladados.

