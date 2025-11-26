SIES Salud alerta afectación en atención a pacientes de alto costo por incumplimientos de Nueva EPS

SIES Salud informó que la suspensión y el retraso en los pagos por parte de Nueva EPS está generando un impacto directo en la atención integral de más de 24.000 pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado que reciben servicios en programas de VIH, PrEP, artritis, hepatitis C y cuidado paliativo.

Según la entidad, la situación se derivó de una nueva interrupción en el flujo de recursos por parte de la EPS, lo que ha alcanzado un punto crítico tras el incumplimiento de los acuerdos de pago pactados en octubre.

Afirmaron que durante 19 SIES Salud ha prestado servicios a usuarios de Nueva EPS, incluyendo atenciones en zonas dispersas a través de unidades móviles en regiones como Tumaco, Guaviare y Barrancabermeja. Sin embargo, advirtieron que la acumulación de deudas y la ausencia de giros completos en los últimos cinco meses han agotado la capacidad de la institución para sostener la operación y cumplir con proveedores, incluso después de implementar mecanismos propios de financiación.

Nueva EPS Foto: suministrada

Para noviembre, señaló el comunicado, Nueva EPS volvió a incumplir los compromisos adquiridos, lo que impidió la compra de medicamentos y la realización de procedimientos y laboratorios. Esta situación estaría comprometiendo la continuidad en los tratamientos de miles de usuarios que dependen de estos servicios para el manejo de enfermedades crónicas y de alto costo.



La entidad aseguró haber adelantado gestiones formales y propuestas de acuerdo con Nueva EPS, sin que hasta el momento exista una solución. También expresó preocupación por las consecuencias que esta situación puede generar en los pacientes, dado que afecta la atención integral que históricamente ha caracterizado su modelo de servicio.

Finalmente, SIES Salud reiteró que continuará buscando alternativas para restablecer la normalidad en la atención, a la espera de que Nueva EPS reactive los canales necesarios y cumpla con los recursos comprometidos para garantizar la continuidad de los tratamientos.