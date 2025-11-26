En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / SIES Salud alerta afectación en atención a pacientes de alto costo por incumplimientos de Nueva EPS

SIES Salud alerta afectación en atención a pacientes de alto costo por incumplimientos de Nueva EPS

La entidad advirtió que la interrupción en el flujo de recursos por parte de Nueva EPS llegó a un punto crítico, afectando entrega de medicamentos, realización de laboratorios y otros procedimientos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad