Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Clínica Foscal suspendería servicios a Nueva EPS por millonaria deuda; piden pago urgente

Clínica Foscal suspendería servicios a Nueva EPS por millonaria deuda; piden pago urgente

Según los directivos de la Clínica Foscal de Floridablanca, la deuda de la Nueva EPS con este centro asistencial asciende a los $420.000 millones.

