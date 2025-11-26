Clínica Foscal suspendería servicios a Nueva EPS por millonaria deuda; piden pago urgente

La Clínica Foscal encendió las alarmas por la crítica situación financiera que enfrenta, debido a la millonaria deuda acumulada por la Nueva EPS, que asciende a $420.000 millones.

A través de una circular enviada al interventor de la entidad, Luis Óscar Galves, la institución médica advirtió que, sin un flujo mínimo de recursos, no será posible garantizar la continuidad de los servicios para miles de usuarios en Santander y otros departamentos.

El director de la Foscal, Jorge Ricardo León, explicó que la clínica está asumiendo la atención de usuarios de la Nueva EPS provenientes de departamentos donde los servicios están cerrados, como Cesar, Norte de Santander, Arauca y Casanare, además de varias clínicas en Bogotá y Bucaramanga. Esto ha llevado a que la carga asistencial recaiga de manera desproporcionada sobre la institución.

Actualmente, la Foscal atiende 600 pacientes hospitalizados de la Nueva EPS, además de entre 50 y 60 personas en urgencias y un promedio de 1.000 usuarios diarios en servicios ambulatorios. De sus 800 camas disponibles, el 80% está ocupado por afiliados de la Nueva EPS.



León señaló que, pese a que la clínica factura alrededor de $70.000 millones mensuales, los giros enviados por la Nueva EPS han sido insuficientes: $11.000 millones en septiembre, $11.000 millones en octubre y $18.000 millones en noviembre, frente a una facturación acumulada de $130.000 millones en ese periodo.

“Estamos llegando a unos niveles de deuda muy altos y necesitamos flujos de caja. Si facturamos $70.000 millones y nos giran $20.000 millones, no somos capaces de sostenernos. No hemos cerrado servicios, pero solo podremos continuar si llegan los recursos necesarios”, afirmó el director.

León aseguró que la clínica no busca confrontar al Gobierno ni generar alarma social, pero insistió en la urgencia de que se garanticen giros mensuales de mínimo $60.000 a $70.000 millones para sostener la operación y mantener la atención de alta complejidad que hoy presta a usuarios de seis departamentos.

La Foscal reiteró que seguirá siendo solidaria con el Gobierno en el proceso de reorganización de la Nueva EPS, pero advirtió que sin los recursos adecuados “no será posible mantener la atención” en las actuales condiciones de sobrecarga asistencial y cartera en mora.