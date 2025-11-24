Hospital de Alta Complejidad del Putumayo anuncia cierre por millonaria deuda de Nueva EPS

El Hospital de Alta Complejidad del Putumayo confirmó el cierre de sus servicios especializados debido a una deuda de 43.000 millones de pesos que la Nueva EPS no ha pagado en los últimos meses, una situación que desató preocupación y molestia entre los habitantes del departamento.

En un comunicado emitido la noche de este lunes, el presidente de la institución, Javier Osorio, señaló que la suspensión de los servicios de tercer y cuarto nivel en Puerto Asís obedece a la crítica crisis financiera que atraviesa el centro asistencial.

“Hoy nos vemos afectados porque la Nueva EPS no nos paga hace tres meses y no es viable la sostenibilidad del hospital. No tenemos con qué pagar las nóminas, los proveedores ni los especialistas”, afirmó Osorio.

Blu Radio. Nueva EPS. Foto: Acesi

El directivo recordó que este hospital es esencial para la atención de enfermedades de alto costo y que gracias a su operación se han reducido indicadores críticos como mortalidad materna, perinatal, muertes por accidentes de tránsito y fallecimientos por infarto, debido a la disponibilidad de UCI neonatal, neurocirujano 24 horas, cardiólogos y quirófanos.



El Hospital de Alta Complejidad de Puerto Asís, reconocido por su moderna infraestructura donde se realizan cirugías a corazón abierto, neurocirugías y procedimientos de ortopedia especializada, también enfrenta deudas de otras EPS intervenidas como Mayamas, AIC y Enssanar.

Osorio responsabilizó directamente a las EPS y al Ministerio de Salud por no garantizar los pagos necesarios, situación que también afecta otros cuatro hospitales en Neiva, La Dorada, Santa Marta y Barrancabermeja, que atraviesan crisis similares.

Una decisión que deja en vilo la atención hospitalaria de miles de familias putumayenses y que pone en evidencia la profunda crisis financiera que vive el sistema de salud en la región.

Hospital de Alta Complejidad del Putumayo // Foto: suministrada