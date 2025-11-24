En vivo
Blu Radio  / Salud  / Hospital de Alta Complejidad del Putumayo anuncia cierre por millonaria deuda de Nueva EPS

Hospital de Alta Complejidad del Putumayo anuncia cierre por millonaria deuda de Nueva EPS

Una decisión que deja en vilo la atención hospitalaria de miles de familias putumayenses y que pone en evidencia la profunda crisis financiera que vive el sistema de salud en la región.

