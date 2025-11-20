En vivo
Blu Radio  / Salud  / Nueva EPS responde a señalamientos del secretario de Salud de Bogotá

Nueva EPS responde a señalamientos del secretario de Salud de Bogotá

La entidad aclaró los montos correspondientes a sus compromisos financieros con las subredes del Distrito, luego de que el secretario de Gerson Bermont afirmara que la cartera se triplicó y que la situación ponía en riesgo la sostenibilidad hospitalaria.

