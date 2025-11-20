Nueva EPS responde a señalamientos del secretario de Salud de Bogotá

Nueva EPS publicó un balance de pagos dirigido a la opinión pública luego de las afirmaciones del secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, en las que señala que la entidad habría puesto en riesgo la sostenibilidad financiera de los hospitales distritales.

Según el funcionario, la cartera con la red hospitalaria habría pasado de 35.000 millones a 90.000 millones de pesos. Frente a estas declaraciones, la EPS indicó que no comparte dichas afirmaciones y presentó las cifras consolidadas de sus compromisos financieros con las cuatro subredes del Distrito.

Nueva EPS. Foto: Image Fx

De acuerdo con la información entregada por la Nueva EPS, entre enero y septiembre de 2025 se radicaron cuentas por 86.396 millones de pesos, de los cuales 23.637 millones se encuentran actualmente en proceso de conciliación.

El saldo por pagar asciende a 62.759 millones, mientras que el giro ejecutado durante ese periodo fue de 74.636 millones de pesos. La entidad señaló que estos valores reflejan el flujo de recursos gestionado en los primeros nueve meses del año.



En cuanto al primer año de intervención, correspondiente al periodo entre abril de 2024 y diciembre de 2024, la EPS informó que radicó 69.407 millones de pesos en cuentas. De ese monto, 16.149 millones permanecen en conciliación y 53.257 millones conforman el saldo pendiente por pagar. Según el balance, en ese lapso se realizaron giros por 45.057 millones, lo que constituye el total transferido a las subredes durante ese ciclo.