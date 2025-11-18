Personería alerta posible colapso operativo en Nueva EPS por aumento de quejas y fallas en atención

La Personería de Bogotá advirtió sobre un posible colapso operativo en la Nueva EPS tras identificar un crecimiento significativo de quejas por fallas en la atención en salud en la capital. De acuerdo con un informe reciente de la entidad, el 22 % de los reclamos que reciben contra EPS en la ciudad están dirigidos a esta aseguradora, situación que evidencia un deterioro en la prestación de servicios a sus afiliados.

Las denuncias se concentran principalmente en demoras en la entrega de medicamentos, dificultades para obtener citas médicas y problemas derivados de deudas que afectan el funcionamiento de la red hospitalaria.

Personería de Bogotá Foto: Personería de Bogotá

Según la Personería, estos factores han creado un escenario que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y el acceso oportuno a la atención, afectando de manera directa a miles de usuarios. La entidad señala que los retrasos en la entrega de medicamentos son una barrera recurrente que compromete la adherencia a los tratamientos, mientras que la falta de disponibilidad de citas limita la posibilidad de recibir diagnósticos y controles médicos a tiempo.

El informe también advierte que las deudas acumuladas de la Nueva EPS con diferentes instituciones prestadoras de salud han comenzado a impactar la capacidad de respuesta de hospitales y clínicas, lo que se traduce en menos servicios disponibles para los afiliados. Este panorama ha llevado a la Personería a solicitar medidas inmediatas tanto a la aseguradora como a la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de garantizar el derecho a la atención y evitar que la situación se agrave.



La entidad distrital insistió en que la respuesta debe ser urgente y coordinada, debido a que los reportes evidencian un deterioro sostenido en la operación de la EPS, que podría extender sus efectos a la red pública y privada de salud en Bogotá. La Personería anunció que continuará monitoreando el caso y adoptará las acciones necesarias para asegurar que los usuarios reciban la atención a la que tienen derecho.