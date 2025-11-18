En vivo
Personería alerta posible colapso operativo en Nueva EPS por aumento de quejas y fallas en atención

El 22 % de las quejas contra EPS en la ciudad corresponden a la Nueva EPS, principalmente por demoras en medicamentos, dificultades para conseguir citas y afectaciones en la red hospitalaria. La Personería pide acciones urgentes a la EPS y a la Superintendencia de Salud.

