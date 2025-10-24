Personería alerta por deudas y cientos de tutelas de Nueva EPS en Medellín

La difícil situación por la que está atravesando la Nueva EPS en el país no es ajena en el departamento de Antioquia y aunque no todos han sido malas noticias, existe una gran preocupación por las fallas graves en la prestación del servicio para los más de 270.000 usuarios que hay en Medellín.

Por un lado, las buenas noticias llegan desde el Oriente antioqueño, en donde la Clínica Somer anunció que llegó a algunos acuerdos económicos para cubrir la deuda de más de 100.000 millones de pesos que tenían la Nueva EPS y por ello se reanuda la prestación de los servicios de salud para los afiliados en Rionegro y municipios cercanos.

Sin embargo, la situación no es tan buena en Medellín, donde la Personería Municipal alertó por la persistencia de las fallas graves y sistemáticas en la atención de los más de 270.000 usuarios de la Nueva EPS en la capital de Antioquia como manifestó Elkin Gallero, personero delegado.

"Se tiene que hay una demora en el pago de la cartera pendiente con la red prestadora de servicios, que supera la suma de los 125.000 millones de pesos. Ello representa retrasos en la entrega de medicamentos".



La Personería de Medellín indicó que durante el año pasado se interpusieron más de 1.100 acciones de tutela contra las 2.395 que se han realizado este año, es decir, en menos de 10 de meses se han duplicado las tutelas de usuarios de la Nueva EPS que aseguran tener problemas en la asignación de citas, demoras en cirugías y en exámenes diagnósticos.

Hay que mencionar que según el Ministerio Público la deuda en la Nueva EPS en la capital de Antioquia asciende a los 115.000 millones de pesos para los prestadores privados y de 9.000 millones de pesos en la red pública de Medellín.