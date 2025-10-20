Piden acciones del Gobierno en Rionegro tras suspensión de servicios a la Nueva EPS en Clínica Somer

El reciente anuncio de la Clínica Somer en Rionegro frente a la suspensión de atención para pacientes de Nueva EPS producto de deudas acumuladas en los últimos meses por 100.000 millones de pesos, generó el pronunciamiento de autoridades de gobierno de esa localidad del Oriente de Antioquia.

Desde la Alcaldía de Rionegro lamentaron los incumplimientos financieros de parte de la EPS y manifestaron que desde la Secretaría de Salud han venido realizando gestiones preventivas desde semanas atrás, alertando a las directivas de Nueva EPS sobre la situación y participando en mesas de trabajo conjuntas para encontrar soluciones inmediatas.

Se estima que la suspensión de estos servicios en uno de los pocos centros asistenciales de alta complejidad de la subregión impacta a unos 144 mil afiliados, por lo que pidieron a diferentes entidades, inclusive de control, que adopten las medidas necesarias que eviten afectaciones en la atención y operación de las demás IPS de Rionegro y el Oriente.

El senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, reaccionó también a esta alerta cuestionando los resultados en la intervención de la EPS por parte del Gobierno nacional.



"Lo paradójico es que, aunque Nueva EPS está intervenida por el Gobierno nacional, mínimo hasta marzo de 2026 y ajustado ya casi tres años, la atención no mejora, la deuda no baja y los pacientes siguen sin medicamento. Petro usted no puede seguir bucando con la vida y la salud de millones de colombianos", declaró el congresista.

Ante la contingencia que representa esta suspensión de servicios, la administración de Rionegro recomendó a habitantes de otros municipios del Oriente realizar sus consultas y trámites directamente en las entidades de sus territorios con el fin de evitar mayores traumatismos en la atención y definición de situaciones.