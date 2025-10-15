Pacientes de Nueva EPS en Santander denuncian crisis humanitaria por falta de medicamentos

Decenas de usuarios de la Nueva EPS volvieron a salir a las calles de Bucaramanga para exigir soluciones ante las continuas deficiencias en la prestación de los servicios de salud y la entrega de medicamentos. Los manifestantes se concentraron frente a la sede principal de la entidad, denunciando que la situación afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos de alto costo.

Con pancartas y consignas, los ciudadanos pidieron la intervención del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud, al advertir que muchos pacientes están poniendo en riesgo su vida por la falta de medicamentos o por la demora en la autorización de procedimientos.

Una de las participantes, paciente con diabetes desde hace más de cinco décadas, expresó su frustración.

“Yo soy diabética hace 59 años y medio y estoy aquí luchando por defender mis derechos fundamentales. La Nueva EPS me sigue vulnerando a pesar de tener yo tutela, de poner desacatos, la Supersalud y nada. No responden por medicamentos, no responden por nada. Solo me dicen que tenga paciencia, que no pueden solucionar nada. Estamos agotados, tanto física como mentalmente, porque la angustia de perder la vida por falta de medicamentos es terrible”, señaló.



Los manifestantes advirtieron que las demoras en la atención médica y la entrega de tratamientos han empeorado durante los últimos meses, y que muchos usuarios deben recurrir a acciones judiciales para lograr que se respeten sus derechos en salud.

Las protestas se suman a las que se han registrado en otras ciudades del país, donde los pacientes de la Nueva EPS reclaman una respuesta inmediata del Gobierno y la Superintendencia Nacional de Salud ante lo que califican como una crisis humanitaria en el sistema de atención.