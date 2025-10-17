En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Gobierno continúa implantando reforma salud: EPS operarán por subregiones bajo modelo territorial

Gobierno continúa implantando reforma salud: EPS operarán por subregiones bajo modelo territorial

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 2161 de 2025, que actualiza los criterios para la autorización, habilitación y permanencia de las EPS.

Reforma a la salud en Colombia
Reforma a la salud en Colombia
Foto: Meta IA
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2161 de 2025. Esta establece los criterios y estándares de autorización, habilitación y permanencia de las EPS, y marca el inicio de una nueva etapa en la territorialización del aseguramiento en salud, como parte del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo que impulsa el Gobierno nacional.

Vea también:

  1. Congreso de la República_AFP.jpg
    Congreso de la República
    Foto: AFP
    Nación

    Sociedades Científicas invita al Gobierno a revisar la ponencia alternativa de la reforma a la salud

La resolución dispone que las EPS deberán funcionar dentro de subregiones funcionales para la Gestión Territorial Integral de la Salud Pública, definidas previamente por el Ministerio.

En adelante, la Superintendencia Nacional de Salud actualizará los actos administrativos que autorizan su operación según este nuevo mapa territorial, garantizando que cada entidad cuente con la capacidad técnica, operativa y financiera necesaria para atender a la población de su zona.

Uno de los puntos centrales es la redistribución de afiliados, que será coordinada entre el Ministerio y la Adres con base en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). Esta reasignación busca mantener la continuidad del aseguramiento y asegurar que ninguna persona pierda la cobertura en el proceso.

Además, las EPS deberán contratar al menos el 60% de los servicios con las Empresas Sociales del Estado (ESE) de su área, fortaleciendo la red pública y evitando concentraciones económicas que limiten el acceso equitativo.

El documento indica que los nuevos estándares de gobierno organizacional, gestión del riesgo, participación ciudadana y garantía de la calidad, con plazos definidos para su cumplimiento. Las entidades que mantengan su autorización tendrán tres años de vigencia y deberán someterse a procesos de seguimiento por parte de la Superintendencia.

Con esta medida, el Gobierno avanza en la implementación de varios componentes de la reforma a la salud, actualmente en discusión en el Congreso de la República.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reforma a la salud

EPS

Publicidad

Publicidad

Publicidad