Sociedades Científicas invita al Gobierno a revisar la ponencia alternativa de la reforma a la salud

El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), Agamenón Quintero, envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al representante a la Cámara Alfredo Mondragón, en la que los invita a revisar de manera técnica y sin desinformación la ponencia alternativa a la reforma a la salud que se debate en el Congreso.

Quintero señaló que dicha propuesta no elimina las garantías para el talento humano en salud, como lo ha afirmado el Gobierno, sino que busca fortalecerlas. Según explicó, el texto promueve la formalización laboral de los trabajadores del sector público y privado, respalda la vinculación de quienes llevan años en provisionalidad y protege los derechos sindicales del personal sanitario.

Reforma a la salud en Colombia Foto: Meta IA

El dirigente gremial advirtió que la reforma presentada por el Ejecutivo contempla facultades especiales al presidente de la República para crear un régimen propio en el sistema, lo cual, a su juicio, podría afectar derechos constitucionales y generar riesgos en el marco electoral. Celebró que este punto haya sido eliminado del proyecto, agradeciendo a las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo por su gestión en defensa del Estado Social de Derecho.

Finalmente, Quintero reiteró que la ponencia alternativa cuenta con el respaldo de más de 23 asociaciones médicas y científicas del país, agrupadas en la iniciativa “acuerdos fundamentales”. Invitó nuevamente a los funcionarios a revisar conjuntamente el documento con el propósito de fortalecer las propuestas en beneficio del personal médico y de la población colombiana.