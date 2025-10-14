En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Sociedades Científicas invita al Gobierno a revisar la ponencia alternativa de la reforma a la salud

Sociedades Científicas invita al Gobierno a revisar la ponencia alternativa de la reforma a la salud

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, pidió al ministro de Salud y al representante Alfredo Mondragón analizar sin sesgos la propuesta alternativa a la reforma a la salud, respaldada por más de 23 agremiaciones médicas.

Congreso de la República_AFP.jpg
Congreso de la República
Foto: AFP
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), Agamenón Quintero, envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al representante a la Cámara Alfredo Mondragón, en la que los invita a revisar de manera técnica y sin desinformación la ponencia alternativa a la reforma a la salud que se debate en el Congreso.

Quintero señaló que dicha propuesta no elimina las garantías para el talento humano en salud, como lo ha afirmado el Gobierno, sino que busca fortalecerlas. Según explicó, el texto promueve la formalización laboral de los trabajadores del sector público y privado, respalda la vinculación de quienes llevan años en provisionalidad y protege los derechos sindicales del personal sanitario.

Reforma a la salud en Colombia
Reforma a la salud en Colombia
Foto: Meta IA

El dirigente gremial advirtió que la reforma presentada por el Ejecutivo contempla facultades especiales al presidente de la República para crear un régimen propio en el sistema, lo cual, a su juicio, podría afectar derechos constitucionales y generar riesgos en el marco electoral. Celebró que este punto haya sido eliminado del proyecto, agradeciendo a las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo por su gestión en defensa del Estado Social de Derecho.

Finalmente, Quintero reiteró que la ponencia alternativa cuenta con el respaldo de más de 23 asociaciones médicas y científicas del país, agrupadas en la iniciativa “acuerdos fundamentales”. Invitó nuevamente a los funcionarios a revisar conjuntamente el documento con el propósito de fortalecer las propuestas en beneficio del personal médico y de la población colombiana.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Salud

Reforma a la salud

Congreso

Publicidad

Publicidad

Publicidad