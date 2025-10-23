Tras una década, mujer trans fue agredida de nuevo en el centro de Medellín por no pagar "vacuna”

Pasó más de una década y ni así una trabajadora sexual trans de la comuna 10 de Medellín logró deshacerse de sus presuntos extorsionistas, pues recientemente volvió a ser víctima de los mismos hombres que, según la Fiscalía, le habrían hecho exigencias económicas y agredido años atrás en el sector de Villanueva.

Los presuntos responsables fueron identificados como Argenis Alfonso Barrios Requena, conocido como ‘El Costeño’, y Vicent Stiven Ballesteros Mira, alias ‘El Mueco’.

De acuerdo con la denuncia, la primera agresión ocurrió cuando los hombres le exigieron dinero para permitirle trabajar en la zona. Ante las amenazas de muerte, la mujer pagó durante dos meses la llamada “vacuna”.

El 13 de abril de 2013 fue atacada con un elemento cortopunzante que la dejó inconsciente.



Al día siguiente, cuando regresó a su sitio de trabajo, volvió a ser golpeada y obligada a abandonar el lugar.

Años más tarde, el 24 de diciembre de 2024, la víctima decidió regresar a Villanueva y nuevamente fue abordada por los mismos hombres. Le exigieron 300.000 pesos por dejarla trabajar, y ante su negativa la agredieron físicamente.

Tres días después, el 27 de diciembre, volvió a ser herida con un arma cortopunzante.

Pero la pesadilla no paró allí porque el 31 de julio de este año, ‘El Costeño’ habría reaparecido para exigirle dinero con amenazas de muerte. Al negarse, la mujer fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente.

Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos procesados, mientras avanza la investigación por el delito de extorsión agravada, cargos en los que ambos negaron su responsabilidad.

