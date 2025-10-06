Mauricio Lizcano denuncia amenaza de muerte contra su padre Óscar Tulio Lizcano

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano denunció por medio de su cuenta de X que su padre, Óscar Tulio Lizcano y quien fue secuestrado en el año 2000 por las Farc, recibió una amenaza en las últimas horas.

“Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde”, aseguró Mauricio Lizcano.

Óscar Tulio Lizcano fue secuestrado por la extinta guerrilla de las Farc en el año 2000 en Riosucio, Caldas. En el año 2008 logró escapar.

Vale recordar que Óscar Tulio Lizcano también ha sido concejal, diputado y congresista y es reconocido por la JEP en el caso que investiga el secuestro por parte de las Farc.



Amenaza de muerte contra Óscar Tulio Lizcano, padre de Mauricio Lizcano X: @MauricioLizcano

“La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad mía y la de mi familia. ¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?”, agregó su hijo Mauricio Lizcano.

Lizcano acompañó la denuncia con la foto de un sufragio que tiene una tarjeta en la que se lee: “Óscar Tulio Lizcano. Descansa en Paz”.

Mauricio Lizcano denuncia amenaza contra su padre X: @MauricioLizcano