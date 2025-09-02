Mauricio Lizcano propone acuerdo para que el próximo presidente no sea “el que dice Uribe o Petro”

El exministro TIC del Gobierno Petro y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, publicó un video en el que le hace un llamado a diferentes sectores para lograr un acuerdo que permita sacar al país de los extremos.

“Arrebatémosle la agenda política a los extremos. Propongo sellar un acuerdo entre empresarios, ciudadanos, organizaciones sociales y candidatos. Todos los que estemos interesados en que los extremos no nos sigan gobernando. No es la unidad entre quienes piensan igual, sino entre quienes estamos de acuerdo en que hay que sacar al país del secuestro en el que nos tienen los de izquierda y los de derecha”, señaló Lizcano.

En el mismo sentido, el precandidato a la Presidencia aseguró que la gente está cansada de los discursos que polarizan, pues lo que se necesita son soluciones a las problemáticas que vive el país.

“Durante años los petristas y los uribistas han manejado la política en el país. No podemos dejarnos imponer que el próximo presidente sea el que diga Uribe o el que diga Petro”, agregó Lizcano.

También dice que hay que dejar la manipulación según la cual el que no opina como uribista o petrista es un político tibio.

“Estos que dicen ser firmes y coherentes, muchas veces algunos son oportunistas que se nutren del odio”, agregó el exministro TIC.