Hospital de Caldas suspenderá todos los servicios a usuarios de la Nueva EPS

El SES Hospital Universitario de Caldas anunció que, a partir de mañana viernes 21 de noviembre de 2025, suspenderá completamente la atención a los afiliados de la Nueva EPS, dejando operativos únicamente los servicios de urgencias vitales.

La decisión, según informó la institución en un comunicado oficial, se debe al incumplimiento en los giros de recursos por parte de la Nueva EPS. Incluso, desde el 4 de noviembre este centro hospitalario había suspendido servicios no urgentes y advirtió que las millonarias deudas ponen en riesgo la estabilidad financiera del hospital.

El SES señaló que, pese al diálogo con la aseguradora y a los esfuerzos internos por mantener la atención, la Nueva EPS no ha realizado los pagos necesarios para cubrir la deuda acumulada. “Esto compromete la capacidad operativa del centro asistencial y pone en riesgo su sostenibilidad”, dice el comunicado.

La institución lamentó los efectos que esta medida pueda generar en los usuarios, insistió en que es una decisión forzada por las circunstancias y pidió comprensión a la comunidad. También exhortó de manera urgente a la Nueva EPS a cumplir con sus obligaciones para normalizar la prestación de servicios.



Actualmente, la aseguradora tiene una deuda de alrededor de 74 mil millones de pesos con el hospital, según informaciones suministradas por veedores y funcionarios del área administrativa.

Esta situación impacta a 408.000 usuarios que la aseguradora tiene en todo Caldas, de los cuales poco más de 110 mil son de Manizales.

Finalmente, el SES Hospital Universitario de Caldas recomendó a los usuarios gestionar la reubicación de sus servicios directamente con la Nueva EPS.