Usuarios de Nueva EPS en Cali exigen plan de atención tras suspensión de servicios en dos clínicas

En menos de cuatro días, dos clínicas privadas en Cali anunciaron la suspensión de la atención a los pacientes de la Nueva EPS, debido a la falta de pago de esta entidad con sus obligaciones.

En primer lugar fue la Clínica Versalles y durante el fin de semana la Clínica de Occidente, las cuales señalaron que la decisión se tomó, con el fin de no seguir agotando sus capacidades, atendiendo una demanda de pacientes que la EPS no está cubriendo.

"Clínica de Occidente atendía a un gran número de personas, más de 3.000, van a quedarse sin tratamientos. Y hay que reconocer que no solo esas dos clínicas tienen el cierre. Nosotros venimos teniendo cierres en la atención por parte de Fundación Valle del Lili, Instituto para Niños Ciegos y Sordos, no se ha logrado hacer parámetros y contrataciones amplias con el Club Noel", señaló Sandra Martínez, presidente de la asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca.

Los usuarios también están a la expectativa del futuro de la entrega de sus medicamentos, pues hace pocos días el dispensario Disfarma les notificó que sólo seguiría prestándoles el servicio durante dos meses más, también por los incumplimientos de la Nueva EPS.



"No terminó de cumplir siquiera el año, y ya anunció que en ese plazo de 60 días le entregaba la población a la EPS", añadió Martínez.

Lo que mayor molestia les genera a los usuarios es el hecho de que pasa el tiempo y aún no les notifican cuál serán sus nuevos punto de atención, ante esto, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar exigió a la Nueva EPS presentar de inmediato un plan de acción.

"Hemos solicitado a esta EPS un plan de contingencia respecto a la atención de sus afiliados, para evitar cualquier traumatismo. Sobretodo para aquellos pacientes que más lo requieren, que estén en tratamientos crónicos, tratamientos oncológicos, entre otros", dijo el secretario.

Actualmente la Nueva EPS cuenta con más de 300.000 usuarios en la ciudad de Cali, los cuales exigen respuestas inmediatas a la entidad sobre los lugares donde ahora serán atendidos y continúen sus tratamientos.