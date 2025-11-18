Esto se sabe de los ataques explosivos ocurridos en Cali por tres días consecutivos

Continúan las investigaciones para dar con los responsables de esta nueva oleada violenta ocurrida en Cali, donde hombres lanzaron explosivos contra la estación de Policía Los Mangos, las instalaciones de RCN y el CAI de la Policía de Charco Azul, durante este fin de semana.

En todos estos ataques se utilizó el mismo tipo de artefacto explosivo, por lo que las autoridades no descartan que estén relacionados entre sí. El general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, dio detalles de las pistas que se tiene sobre los autores de este hecho.

"Estos integrantes de la 'Manuel Cepeda Vargas' están en 'outsourcing' con otras estructuras criminales y nos han cometido estos ataques terroristas, mediante la implementación de granadas IM26, son granadas de fragmentación que han causado daños en vidrios, ventanales y en fachadas de estas edificaciones", indicó el general Bello.

Horas después de estos hechos, la comunidad vecina a los sitios donde ocurrieron los ataques permanece atemorizada, asegurando que ya no pueden permanecer tranquilos. Esto, teniendo en cuenta que en RCN fueron dos granadas las que se lanzaron el fin de semana, a pesar de que una no se haya activado. Mientras que en Charco Azul, en agosto del 2023 ya habían vivido otro ataque de este tipo.



"Realmente este es el segundo ataque, no nos lo esperábamos, estábamos en la casa acostados y el impacto nos dejó aturdidos. Mi abuela que sufre cuadraplegia no deja de gritar o llorar, y es muy triste lo que se está viviendo en la ciudad", señaló Andrés Borja, habitante de Charco Azul.

La hipótesis más fuerte que manejan las autoridades, es que estos ataques se realizan como retaliación a los diferentes operativos que adelanta la Fuerza Pública junto al Bloque de Búsqueda contra las disidencias de las Farc.

"Reflejan estos incidentes unas retaliaciones contra este resultado, la operación donde se dio de baja alias 'Veneno', hay que reiterar que existe una recompensa hasta de 400 millones a quien brinde información relacionada con estos incidentes", explicó Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.