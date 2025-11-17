Secretario de Salud de Cali pide concertación urgente entre Nueva EPS y clínicas de la ciudad

Al conocer que ahora la Clínica de Occidente también cierra sus servicios a los pacientes afiliados a la Nueva EPS en Cali, pocos días después de la suspensión por parte de la clínica Versalles, el secretario de Salud distrital, Germán Escobar, pidió una mesa de concertación urgente.

El funcionario aseguró que le preocupa en gran manera la afectación que estas decisiones representan en la atención a los usuarios, por lo que es necesario encontrar soluciones en cuanto cartera hospitalaria y lograr la pronta reapertura de los servicios de salud.

“Ya son dos instituciones grandes de la ciudad privadas que han tomado la misma decisión, en función de la deuda de la Nueva EPS con ellas. Nos preocupa sumamente la situación que puedan afrontar los pacientes frente a estos cierres temporales”, dijo el secretario.

Mientras esta mesa de concertación se concreta, el funcionario le solicitó a la Nueva EPS presentar inmediatamente el plan de contingencia para garantizar la atención a sus usuarios, especialmente a los que requieren tratamientos.