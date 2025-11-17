En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Secretario de Salud de Cali pide concertación urgente entre Nueva EPS y clínicas de la ciudad

Secretario de Salud de Cali pide concertación urgente entre Nueva EPS y clínicas de la ciudad

En menos de una semana, dos IPS han decidido cerrar sus servicios a los pacientes de la Nueva EPS en la ciudad, las clínicas de Occidente y Versalles, por incumplimiento en los pagos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad