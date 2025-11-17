En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nueva EPS deja a adulto mayor 4 días con fracturas, esperando atención en Floridablanca

Nueva EPS deja a adulto mayor 4 días con fracturas, esperando atención en Floridablanca

El hombre fue atropellado por un menor en bicicleta que le causó fracturas en cuello y espalda, pero continúa sin valoración de ortopedia mientras la Nueva EPS mantiene en espera la autorización para trasladarlo a un hospital de mayor nivel.

Adulto mayor soporta 4 días con fracturas por falta de una autorización de la Nueva EPS
Imágenes compartidas por su familia. Adulto mayor soporta 4 días con fracturas por falta de una autorización de la Nueva EPS
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

