Nueva EPS deja a adulto mayor 4 días con fracturas, esperando atención en Floridablanca

Un verdadero viacrucis denuncia la familia de un adulto mayor de 80 años que desde el pasado viernes permanece en el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca sin recibir la atención especializada que requiere, pese a haber ingresado con fracturas en el cuello y la espalda. El hombre fue arrollado en el barrio La Cumbre por un joven que, según su familia, realizaba maniobras peligrosas en bicicleta y se movilizaba en contravía.

Un adulto mayor de 80 años, que fue arrollado por un menor en bicicleta, causándole varias fracturas, permanece desde hace cuatro días con calmantes en el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca. Familia denunció negligencia y abandono por parte de Nueva EPS pic.twitter.com/J0b2ULtHAU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 17, 2025

Carolina Muñoz, hija del afectado “el muchacho menor de edad estaba haciendo maniobras con su bicicleta en contra vía, y mi papá intentaba pasar la calle, por lo que estaba pendiente que no viniera ningún carro cuando lo arrolló, lo dejó tirado ahí y salió corriendo, nosotros llegamos al Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, donde ha recibido atención pero no tienen especialistas ”, señaló.

A pesar de la gravedad de las lesiones y de que se trata de un adulto mayor, la familia asegura que durante estos cuatro del puente festivo el paciente ha permanecido únicamente con calmantes en una habitación del hospital, sin valoración por parte de un ortopedista. Afirman que el centro asistencial está a la espera de que la Nueva EPS autorice el traslado a un centro de mayor complejidad, proceso que hasta ahora no avanza.



La familia cuestiona cómo es posible que un paciente con fracturas en zonas tan sensibles no haya recibido una intervención oportuna y teme que la demora en la autorización tenga que ver con que su afiliación corresponde al régimen subsidiado. “No entendemos cómo lo dejan así, sin una atención real, siendo un adulto mayor con lesiones tan delicadas. Parece que por ser del subsidiado no les importa”, afirmó Muñoz.

Entre la preocupación y la incertidumbre, sus familiares insisten en un llamado urgente a la EPS para que gestione el traslado y garantice la atención adecuada, antes de que su estado de salud se complique aún más.