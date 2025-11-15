Hallan cuerpo sin vida con heridas de arma cortopunzante en Floridablanca

Un hallazgo que genera alarma tuvo lugar en la mañana de este sábado, 15 de noviembre, en el barrio Prados del Sur, Floridablanca. La familia de un hombre desaparecido descubrió su cuerpo sin vida con múltiples heridas de arma cortopunzante en una zona boscosa frente a la vidriería y ornamentación ubicada en la calle 31.

Según las primeras versiones, los familiares estaban buscando al hombre cuando pidieron auxilio. Bomberos que se encontraban cerca acudieron al llamado y avisaron de inmediato a la Policía Metropolitana, que se trasladó al lugar, acordonó la zona y comenzó las labores de inspección y recolección de evidencias.

Por el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente, aunque se maneja de manera preliminar que podría tratarse de Esteban Fabián Reina Rodríguez.

Imagen ilustrativa AFP

Investigaciones iniciales indican que el hombre ingresó a la zona boscosa el 14 de noviembre, acompañado de una mujer. Allí habría tenido contacto con tres sujetos, quienes sacaron a la mujer del lugar, dejando al hombre en la zona. Horas después, fue hallado sin signos vitales.



Las autoridades continúan indagando las circunstancias del hecho para determinar la causa de la muerte y posibles responsables, mientras la comunidad del sector permanece consternada por este caso de violencia que ha conmocionado a los vecinos.

Noticia en desarrollo...