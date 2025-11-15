En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hallan cuerpo sin vida con heridas de arma cortopunzante en Floridablanca

Hallan cuerpo sin vida con heridas de arma cortopunzante en Floridablanca

Un macabro hallazgo fue realizado en una zona boscosa del municipio, donde fue encontrado un hombre con múltiples heridas con cuchillo. Los habitantes piden mayor seguridad

Publicidad

Publicidad

Publicidad