Banda ‘Los del Sur’ sería responsable del ataque que dejó un muerto en Floridablanca

El ataque a bala ocurrido en la madrugada de este lunes 10 de noviembre en el asentamiento humano Villa Esperanza, Floridablanca, y que dejó a una persona muerta y tres más heridas, habría sido, según las autoridades, un hecho perpetrado por la banda delincuencial ‘Los del Sur’, que estaría disputándose el control del microtráfico en esta zona del área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dos hombres armados ingresaron al sector conocido como El Basurero y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban consumiendo estupefacientes.

“En el sector del basurero de Villa Esperanza, dos sujetos ingresan y agreden con armas de fuego a unas personas que estaban consumiendo estupefacientes. En el hecho resulta una persona fallecida y tres lesionadas, quienes están fuera de peligro y reciben atención médica”, informó el general Quintero.

El oficial explicó que este nuevo hecho violento ocurre luego del ataque del 25 de octubre, también en el asentamiento humano Villa Esperanza, donde cuatro personas fueron asesinadas con arma de fuego durante la madrugada de ese día.



“Todo apunta a que este ataque fue ordenado por integrantes de Los del Sur, quienes controlan cerca del 80 % de los expendios de estupefacientes en el área metropolitana. Ellos no solo surten los puntos de venta, sino que ahora buscan manejar directamente el negocio en esa zona, generando homicidios y agresiones personales”, señaló el general Quintero.

El comandante añadió que detrás de algunos de estos ataques estarían personas privadas de la libertad que continúan impartiendo órdenes desde las cárceles. Además, mencionó que uno de los presuntos sicarios sería de nacionalidad venezolana, vinculado al Tren de Aragua.

Ante la complejidad del territorio, la Policía mantiene presencia permanente en el asentamiento, aunque enfrenta dificultades de control debido a que se trata de una zona irregular, con caminos estrechos y sectores sin iluminación.

“Es un sector grande, con cerca de 3.000 viviendas, caminos oscuros y difíciles para el patrullaje. Sin embargo, reforzaremos la presencia policial y trabajaremos con la Alcaldía de Floridablanca para recuperar el control del área y desmontar las chatarrerías y puntos donde se concentran consumidores y delincuentes”, puntualizó Quintero.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables del nuevo ataque y establecer su relación con la guerra entre bandas por el dominio del microtráfico en Floridablanca.