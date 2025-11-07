Cae en Piedecuesta banda “Los de la M”, dedicada al microtráfico y homicidios selectivos

En una operación conjunta entre la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el CTI de la Fiscalía, la SIJIN, la DIPRO, el Ejército Nacional y otras unidades de inteligencia, fueron capturadas 18 personas señaladas de integrar el grupo delincuencial común organizado ‘Los de la M’, dedicado al tráfico de estupefacientes, hurtos y homicidios selectivos en este municipio del área metropolitana.

De acuerdo con la información oficial, el operativo permitió realizar 18 diligencias de registro y allanamiento en diferentes puntos de Piedecuesta, logrando 13 capturas por orden judicial y 2 en flagrancia. Durante las acciones se incautaron 2,73 kilogramos de marihuana, 20 gramos de base de coca, 10 pastillas de clonazepam, además de una motocicleta, dos vehículos, un arma traumática, munición de diferentes calibres y $41,5 millones en efectivo.

Las autoridades también decomisaron 14 celulares, tres grameras, una licuadora, empaques y bolsas herméticas, elementos utilizados para la dosificación y empaque de drogas.

“’Los de la M’ concentraban su actividad criminal en el barrio Cabecera del Llano, en Piedecuesta, donde afectaban entornos educativos y deportivos. Se estima que esta estructura obtenía rentas ilegales cercanas a los $60 millones mensuales, producto de la venta de unas 5.000 dosis de estupefacientes”, explicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y secuestro.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación jurídica ante un juez de control de garantías.