En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae en Piedecuesta banda “Los de la M”, dedicada al microtráfico y homicidios selectivos

Cae en Piedecuesta banda “Los de la M”, dedicada al microtráfico y homicidios selectivos

En el megaoperativo contra ‘Los de la M’ en Piedecuesta fueron capturadas 18 personas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad