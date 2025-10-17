Asesinan a joven de 19 años en Bucaramanga en aparente ajuste de cuentas por microtráfico

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche del jueves16 de octubre en el norte de Bucaramanga. Un joven de 19 años, identificado como Sneider Durán Amado, conocido con el alias de Pericles, fue asesinado con arma de fuego en plena vía pública del barrio Kennedy, en un hecho que las autoridades investigan como sicariato relacionado con disputas por microtráfico.

El ataque ocurrió hacia las 8:20 de la noche, en la carrera 10 con calle 21N, cuando la víctima se desplazaba en una motocicleta de placas NOT-20A. De acuerdo con los videos de cámaras de seguridad, fue interceptado por otra motocicleta en la que se movilizaban dos hombres armados, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos y familiares auxiliaron al joven y lo trasladaron al Hospital Local del Norte, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. El reporte forense indica que recibió tres impactos de bala, uno en el pecho y dos en la zona inguinal.

Fuentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bucaramanga informaron que en el sitio fueron hallados dos proyectiles de arma de fuego y la motocicleta en la que se movilizaba la víctima.



Según las primeras indagaciones, Durán Amado había sido capturado en 2024 junto con otras ocho personas por el delito de homicidio, en un caso ocurrido en el sector de Betania etapa 10, relacionado con el control de expendios de estupefacientes. Además, tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

Familiares y conocidos señalaron que el joven había recibido amenazas de muerte por parte de dos hombres conocidos en la zona como alias Chocolate y alias Candela, presuntamente vinculados a una estructura criminal dedicada al microtráfico en el norte de la ciudad.

La SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver, la recolección de material probatorio y activó fuentes humanas para ubicar a los responsables. Asimismo, se están analizando los registros fílmicos de cámaras del sector que podrían aportar información clave para identificar a los autores del crimen.

Las autoridades no descartan que este asesinato esté relacionado con ajustes de cuentas entre bandas que se disputan el control del tráfico de drogas en Bucaramanga, una problemática que ha encendido las alertas en los barrios del norte de la capital santandereana.

Durante este año se han registrado más de150 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga.

