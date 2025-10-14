En vivo
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Video: Investigan a policía que agredió a una mujer durante procedimiento en Bucaramanga

Video: Investigan a policía que agredió a una mujer durante procedimiento en Bucaramanga

El hecho, registrado en video, ocurrió en inmediaciones del Centro Cultural del Oriente. La Policía Metropolitana abrió investigación disciplinaria y penal para determinar responsabilidades.

foto golpe policía mujer Bucaramanga.jpg
Policía golpea a mujer en Bucaramanga durante procedimiento
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una mujer es empujada con fuerza por un uniformado de la Policía en Bucaramanga, quien posteriormente la lanza al piso y se abalanza sobre ella para reducirla. El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre en inmediaciones del Centro Cultural del Oriente, en el centro de la ciudad, y ha generado rechazo ciudadano por lo que la comunidad considera un posible abuso de la fuerza.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que ya se adelantan investigaciones internas para esclarecer lo sucedido.

“Desde el momento que se tuvo conocimiento de esos hechos, ya hemos aperturado una investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno, y también Justicia Militar abrió una investigación con el fin de determinar qué fue lo que ocurrió ahí y tomar las acciones necesarias”, indicó el oficial.

El general Quintero agregó que el procedimiento se originó cuando una patrulla de policías en bicicleta intentó requisar a un grupo de personas que se encontraban en el sector.

“Inicialmente, según lo que manifiestan los uniformados, fueron agredidos por un sujeto al que iban a requisar. Hubo necesidad de pedir apoyo a otras unidades del CAI Centenario, donde se genera toda la acción que quedó visibilizada por los medios de comunicación”, explicó.

El comandante reiteró que la institución no tolerará conductas abusivas por parte de sus miembros.
“La Policía Metropolitana no permitirá ningún abuso por parte de los uniformados ni situaciones que generen una mala imagen institucional”, concluyó.

Entre tanto, la comunidad del sector pidió que el caso sea investigado a fondo y que se garantice transparencia en el proceso disciplinario. El video continúa circulando en plataformas digitales como evidencia de un nuevo hecho que reabre el debate sobre el uso proporcional de la fuerza policial en Bucaramanga.

