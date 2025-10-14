Video: Investigan a policía que agredió a una mujer durante procedimiento en Bucaramanga

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una mujer es empujada con fuerza por un uniformado de la Policía en Bucaramanga, quien posteriormente la lanza al piso y se abalanza sobre ella para reducirla. El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre en inmediaciones del Centro Cultural del Oriente, en el centro de la ciudad, y ha generado rechazo ciudadano por lo que la comunidad considera un posible abuso de la fuerza.

#Video Este es el momento cuando una mujer recibe un fuerte empujón por parte de un policía en Bucaramanga. El oficial, posteriormente, la tira al piso y se lanza encima para reducirla. Comunidad denuncia abuso de la fuerza y piden investigar al uniformado #MañanasBlu pic.twitter.com/Diz9rDDzoQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2025

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que ya se adelantan investigaciones internas para esclarecer lo sucedido.

“Desde el momento que se tuvo conocimiento de esos hechos, ya hemos aperturado una investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno, y también Justicia Militar abrió una investigación con el fin de determinar qué fue lo que ocurrió ahí y tomar las acciones necesarias”, indicó el oficial.



El general Quintero agregó que el procedimiento se originó cuando una patrulla de policías en bicicleta intentó requisar a un grupo de personas que se encontraban en el sector.

“Inicialmente, según lo que manifiestan los uniformados, fueron agredidos por un sujeto al que iban a requisar. Hubo necesidad de pedir apoyo a otras unidades del CAI Centenario, donde se genera toda la acción que quedó visibilizada por los medios de comunicación”, explicó.

El comandante reiteró que la institución no tolerará conductas abusivas por parte de sus miembros.

“La Policía Metropolitana no permitirá ningún abuso por parte de los uniformados ni situaciones que generen una mala imagen institucional”, concluyó.

Publicidad

Entre tanto, la comunidad del sector pidió que el caso sea investigado a fondo y que se garantice transparencia en el proceso disciplinario. El video continúa circulando en plataformas digitales como evidencia de un nuevo hecho que reabre el debate sobre el uso proporcional de la fuerza policial en Bucaramanga.