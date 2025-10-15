En vivo
Entregan cámaras al barrio Balconcitos de Bucaramanga para reforzar la seguridad

Entregan cámaras al barrio Balconcitos de Bucaramanga para reforzar la seguridad

Son 22 cámaras que están conectadas al sistema de vigilancia del frente de seguridad del barrio Balconcitos de Bucaramanga.

Barrio Balconcitos Bucaramanga.jpg
Blu radio. Barrio Balconcitos //Foto: Blu Radio Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

La Alcaldía de Bucaramanga, en articulación con la Gobernación de Santander, entregó 22 nuevas cámaras de seguridad al frente de seguridad del barrio Balconcitos que beneficiarán a 800 personas que viven en este sector de la ciudad.

La entrega se realizó tras un consejo de seguridad encabezado por el alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Jesús Sánchez, quien destacó que esta iniciativa hace parte de la estrategia integral de seguridad que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y el trabajo conjunto con la comunidad.

“Estas son las primeras cámaras que se entregan, es algo que se había prometido y hoy lo hacemos realidad en coordinación con la Gobernación de Santander. Nosotros siempre hemos insistido en que esto se trata de articular, de mover los proyectos que se vienen tramitando, y gracias a esa voluntad política hoy podemos concretar esta importante entrega: 22 cámaras de seguridad que serán monitoreadas por la comunidad y estarán conectadas directamente con la Policía Nacional en caso de presentarse alguna eventualidad”, señaló Sánchez.

Las nuevas cámaras permitirán una comunicación directa entre los ciudadanos y las autoridades policiales, contribuyendo a la prevención del delito y al fortalecimiento de la confianza entre los habitantes y las instituciones.

Por su parte, Julio César Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Balconcitos, agradeció el apoyo institucional y destacó la importancia de esta herramienta tecnológica para enfrentar los problemas de inseguridad que afectan la zona.

“Aunque ya contábamos con algunas, ahora tenemos 22 unidades con mejor resolución que beneficiarán no solo al barrio Balconcitos, sino a toda la comuna 17. Llevamos tiempo denunciando situaciones de inseguridad cerca del puente de la novena, relacionadas con venta y consumo de drogas y la instrumentalización de menores. Con estas cámaras esperamos mejorar el control y la reacción de las autoridades”, afirmó el líder comunal.

