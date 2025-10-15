Refuerzan seguridad en Puerto Parra, Santander, por presencia del ELN

El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, confirmó la presencia de guerrilleros del ELN en el corregimiento de Las Montoyas, zona rural del municipio de Puerto Parra, en el Magdalena Medio santandereano.

De acuerdo con el funcionario, el hecho se registró en la noche del martes hacia las 8:30 p. m., cuando la comunidad alertó a las autoridades sobre la presencia de hombres armados que realizaron disparos al aire, con el propósito de intimidar a los habitantes y hacerse notar en el territorio.

“Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, se realizaron las coordinaciones con la Quinta Brigada del Ejército Nacional y el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Hacia las 2:30 a.m. ya estaban las unidades de maniobra posicionadas en el territorio, reaccionando y brindando acompañamiento a la comunidad”, explicó Hernández.

El secretario aseguró que desde la Gobernación de Santander se rechaza la presencia de grupos armados ilegales que buscan generar zozobra entre los ciudadanos.



“Rechazamos estas acciones que intimidan a la comunidad y generan terror. Valoramos las operaciones que adelantan la Quinta Brigada y la Policía Nacional para contrarrestar la presencia del ELN y garantizar la tranquilidad en el Magdalena Medio”, afirmó el funcionario.

Asimismo, Hernández indicó que desde la Gobernación se han elevado solicitudes al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional y militar en las zonas donde se han detectado alertas por actividades de grupos armados organizados.

El secretario también recordó que, durante septiembre, se reportaron presencias del ELN en municipios del sur de Santander, como Charalá, Coromoro y Ocamonte, por lo que se mantiene activa la articulación con el Ejército, la Policía y los consejos de seguridad regionales para prevenir nuevos hechos.

“Seguimos trabajando de manera articulada para proteger a las comunidades y evitar que estos grupos ilegales logren expandirse en el territorio santandereano”, puntualizó el secretario del Interior.