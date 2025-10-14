Gobierno nacional le dice no a la propuesta del Tren de Aragua de entrar a la paz total

El Gobierno nacional ya le salió al paso a la carta que envió el cofundador del Tren Aragua 'Larry Changa'. Esta vez fue el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien respondió a dicha solicitud.

“El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, sopretexto de participar en procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”, dijo Montealegre.

Esto, puede traducirse en que el Gobierno cierra la puerta a que el Tren de Aragua entre a la denominada paz total. "El Estado colombiano, con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Paz, han tomado medidas de diligencia muy serias para evitar que, sobre texto de la participación en los procesos de paz, miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición", aseveró minJusticia sobre esta petición.

Eduardo Montealegre Foto: X @MinjusticiaCo

Y es que a través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, cofundador del Tren de Aragua, solicitaron formalmente la apertura de un proceso exploratorio de paz con esta organización criminal, que tiene presencia en Colombia y otros países de América.



“En el caso concreto, el señor Larry Amaury Álvarez Núñez, en su condición de fundador de la organización, manifiesta su voluntad expresa de abrir un camino hacia la desmovilización del Tren de Aragua en Colombia, lo que representaría un impacto positivo en la seguridad ciudadana, la justicia y el orden público interno”, se lee en la misiva.

La solicitud se apoya en la política de paz total impulsada por el Gobierno, la cual ha permitido acercamientos con diversos grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo.

Larry Amaury Álvarez: Cofundador del Tren de Aragua Foto: Policía Nacional - Gobierno del Quindío

Los abogados recordaron que existen antecedentes en los que el Estado ha dialogado con estructuras criminales y paramilitares, mencionando los casos de Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', quienes participaron en procesos de desmovilización y justicia transicional. El Gobierno da su postura frente a esta carta, diciéndole NO al pedido de Larry Changa donde pide su inclusión en la paz total.