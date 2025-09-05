Publicidad

Gobernación de Santander pide máxima condena para asesino de madre y su hijo de un año

Gobernación de Santander pide máxima condena para asesino de madre y su hijo de un año

El joven, de 20 años, señalado del doble crimen pretendía vender la moto robada en el sector urbano de San Vicente de Chucurí, reportaron las autoridades.

Captura señalado de doble crímen San Vicente de Chucurí.jpg
Blu Radio. Captura señalado de doble crimen San Vicente de Chucurí //Foto: captura de video Chucuri Online
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:54 a. m.

La Gobernación de Santander, a través del director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Douglas Javier Arenas, rechazó el doble homicidio ocurrido en San Vicente de Chucurí y exigió que el presunto responsable reciba la máxima condena.

Solicitamos a todas las autoridades competentes que este crimen no quede en la impunidad y que el presunto homicida reciba todo el peso de la ley”, afirmó Arenas, quien además envió un mensaje de solidaridad a la comunidad chucureña y a la familia de las víctimas.

La Alcaldía de San Vicente de Chucuría lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a la familia de las víctimas.

El hecho que causó conmoción en el municipio ocurrió en la mañana de este jueves en una finca de la vereda Mérida, donde fueron asesinados Clara Isabel Rodríguez, de 25 años, y su hijo de 14 meses. Según las primeras versiones, la mujer sorprendió a un joven de 20 años que intentaba hurtar algunos elementos de la vivienda. En medio del forcejeo, el sujeto reaccionó con violencia y los atacó con un machete.

Posteriormente, el hombre intentó huir en la motocicleta del esposo de la víctima, pero fue capturado en flagrancia gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional.

“Este crimen enluta no solo a una familia sino a toda la comunidad santandereana”, señaló el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en Santander, al confirmar la captura.

Los actos urgentes y el proceso judicial quedaron a cargo del CTI de la Fiscalía, con el apoyo de la Seccional de Investigación Criminal, para esclarecer con detalle las circunstancias del doble homicidio.

