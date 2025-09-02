Publicidad

Capturan a tres hombres por el homicidio de un joven venezolano en Tona, Santander

Capturan a tres hombres por el homicidio de un joven venezolano en Tona, Santander

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado lunes, tras una discusión entre la víctima y los presuntos agresores en un inmueble de la zona rural.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:32 a. m.

La Policía Nacional en Santander capturó en flagrancia a tres hombres de 24, 26 y 28 años, señalados de participar en el homicidio de un ciudadano extranjero de 21 años en el corregimiento de Berlín, jurisdicción del municipio de Tona.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado lunes, tras una discusión entre la víctima y los presuntos agresores en un inmueble de la zona rural. Según las primeras indagaciones, en medio del altercado el joven fue herido con arma cortopunzante.

Pese a intentar buscar ayuda, logró desplazarse hasta una vivienda en la vereda El Progreso, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Gracias a la rápida reacción de las unidades del Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, los tres sospechosos fueron ubicados y capturados. Posteriormente, quedaron a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de homicidio.

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelanta los actos urgentes y la recolección de pruebas para esclarecer los móviles del crimen.

