Imputan cargos a cabecilla del Clan del Golfo por el homicidio de dos líderes sociales en Ituango

Imputan cargos a cabecilla del Clan del Golfo vinculado al homicidio de dos líderes sociales en Ituango. Según la Fiscalía, este hombre era el encargado de ordenar homicidios selectivos en esa zona norte de Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Billy Jhon Robledo Roa, alias 'Grone' o 'Papá', cabecilla armado de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, por su participación en el homicidio de dos líderes sociales en el municipio de Ituango.

Los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2022, cuando los líderes comunitarios Uber Eliécer Jaramillo Tapias y Ferdy Leandro Tapias, presidente e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada El Medio, se encontraban reunidos con habitantes del sector.

Según narró el fiscal que lleva el proceso, alias 'Grone' llegó al lugar acompañado por al menos diez hombres armados, quienes habrían interrumpido el encuentro, preguntando por los dos líderes, a quienes señalaron de ser guerrilleros y posteriormente llevándolos a una carretera, donde les dispararon en repetidas ocasiones.

“Demuestra que lo que han venido mencionando y denunciando las organizaciones víctimas del despojo de tierra en la subregión del Urabá, Vereda Las Tulapas, ha sido la verdad. Demuestra esa alianza que hubo entre paramilitares, fuerza pública con los despojadores de tierra para sacarnos de nuestro territorio”, afirmó.

Ambos líderes hacían parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, lo que refuerza la gravedad del crimen y por lo cual un fiscal le imputó a Robledo Roa los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. No obstante, el cabecilla no aceptó los cargos.

Alias 'Grone' permanece privado de la libertad en un centro carcelario desde mayo de 2025, cuando fue judicializado por otros delitos relacionados con homicidios selectivos de personas que eran señaladas por el Clan del Golfo como guerrilleros en el Norte del departamento.