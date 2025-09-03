Defensa de Nicolás Petro pide excluir pruebas clave derivadas de informante anónimo de la Fiscalía

Durante el segundo día de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el abogado Alejandro Carranza, quien ejerce la defensa del hijo mayor del presidente, pidió que no se lleve a juicio las declaraciones de un informante anónimo de la Fiscalía, así como todas las pruebas derivadas de esos señalamientos, entre eso la información encontrado en el teléfono de Day Vásquez, los informes de la Dian, interceptaciones, informes financieros, entre otros.

El abogado argumenta que lo que ha sido presentado por la Fiscalía como una fuente no formal, en realidad tiene apariencia de un testigo que debía ser llevado al juicio como testigo.

“Solicito excluir todo lo derivado causalmente de ese informante anónimo: vigilancia, seguimientos, interceptaciones, allanamientos, informes de contexto financiero, económico, la obtención de datos de la DIAN, incautaciones del teléfono del día de la captura de Nicolás, salvo que la Fiscalía demuestre con documentos de la época que había una fuente independiente o un descubrimiento inevitable que rompa el nexo; pero aquí todo apunta, su señoría, por lo que le mostré en el cuaderno de motivos fundados, que estaban basados en el iPhone 3 y en la fuente reservada que es finalmente un testigo que no me dejaron llamar a juicio porque no me dijeron cuál era su nombre”, agregó.

Carranza indicó que para la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez se utilizaron fuentes engañosas que permitieran incautar pruebas, pero además que se violaron sus derechos fundamentales al ingresar a su inmueble con una fuerza excesiva y filtrar imágenes del operativo donde está desnudo.

“Me llamó mucho la atención y es que cuando capturan a Daysuris del Carmen, golpea la Fiscalía, abre el esquema de seguridad, entra a la Fiscalía, ella está en pijama, le dicen que la van a capturar, la capturan, le permiten cambiarse y se la llevan, pero cuando es con Nicolás, saltan de un balcón de otro apartamento, se meten a la casa por el balcón, para eso son los motivos fundados que se inventaron, lo cogen desnudo, lo filman, lo graban, se meten al baño con el desnudo”, indicó el abogado.

Alejandro Carranza pide que no se admita en el juicio contra Nicolás Petro las declaraciones que entregó tras su captura y el acta de principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía el cual quedó inconcluso.

“Aquí Nicolás Petro rindió declaraciones bajo el peso de la captura irregular y con la expectativa de obtener beneficios que nunca se materializaron. Jamás se acudió ante un juez que legalizara ni el principio, ni las actas, ni los interrogatorios. El consentimiento no fue genuinamente libre, sino condicionado por la presión de la situación de los medios de comunicación. Usar esas palabras en su contra sería quebrantar directamente el derecho a no autoincriminarse”, puntualizó.

También pidió dejar por fuera todo lo relacionado con el carro Mercedes Benz que fue presentado por la fiscalía como prueba del lavado de activos. Para el abogado todos los bienes estaban en manos de Day Vásquez y no de Nicolás.

La diligencia de este miércoles se llevó sin la presencia de Nicolás Petro en la audiencia virtual luego de haber pedido permiso al juez para ausentarse por el cumpleaños de su hijo.