ELN se atribuye crimen de hombre en Charalá, Santander: gobernador anuncia seguridad

Un escalofriante crimen se registró en la zona rural del municipio de Charalá, Santander, donde un hombre de 40 años fue hallado sin vida con evidentes signos de tortura.

La víctima, cuyo cuerpo presentaba múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo, fue localizada en la vía que conduce al corregimiento de Cincelada, en jurisdicción de Coromoro, sur de Santander.

Además, se encontró que tenía los ojos vendados con un pañuelo, lo que indica un ataque cruel y deliberado.

El Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que la autoría de este homicidio fue del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En un video divulgado por el grupo armado, el ELN se encargó de reivindicar el crimen, lo que generó alarma en las autoridades y la comunidad local.

“Debemos intensificar la seguridad en la región. No podemos permitir que estos grupos criminales se asienten en nuestra tierra”, expresó el gobernador.

Díaz añadió que, junto con el Ejército Nacional, se están implementando medidas de seguridad adicionales para proteger a la comunidad y a quienes transitan por la importante vía que conecta a Charalá con Cincelada.

La presencia de la Fuerza Pública se intensificará en este corredor vial, con el objetivo de contrarrestar los ataques del ELN y garantizar la tranquilidad en la zona.

El crimen, que ha conmocionado a los habitantes del sur de Santander, pone en evidencia la creciente presencia de grupos armados en la región, lo que ha generado preocupación en las autoridades locales, quienes han reiterado su compromiso con la seguridad de la población.

En medio de este contexto las autoridades continúan investigando el caso, ya que el hombre no es oriundo de la zona, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a denunciar cualquier actividad irregular en la región que permita frenar el avance de los grupos armados ilegales que quieren ingresar a Santander.