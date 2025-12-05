En vivo
Ecopetrol inauguró granja solar La Iguana en el Magdalena Medio

Ecopetrol inauguró granja solar La Iguana en el Magdalena Medio

Este proyecto tendrá una capacidad instalada de 26 Megavatios y permitirá autoabastecer las operaciones de la Refinería de Barrancabermeja y los campos Casabe y Llanito.

