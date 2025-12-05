Ecopetrol inauguró granja solar La Iguana en el Magdalena Medio

La estatal Ecopetrol inició la operación de la Granja Solar La Iguana, un complejo fotovoltaico ubicado en Yondó (Antioquia) que aportará 26 megavatios pico (MWp) de capacidad instalada para respaldar las operaciones industriales de la compañía en el Magdalena Medio. El proyecto, levantado sobre 26 hectáreas, reúne 42.840 paneles solares capaces de producir cerca de 42,2 gigavatios-hora (GWh) anuales.

La energía generada será destinada al autoabastecimiento de la Refinería de Barrancabermeja y de los campos de producción Casabe y Llanito, lo que permitirá sustituir aproximadamente el 6% de la electricidad que estos activos demandan.

De acuerdo con la empresa, la entrada en funcionamiento del complejo liberará 1,09 GBTUD de gas natural, hoy utilizado para autogeneración, y evitará la emisión de unas 26.000 toneladas de CO₂ al año, equivalente al consumo energético anual de 23.500 viviendas.

Con la puesta en marcha de este proyecto, Ecopetrol continúa ampliando su matriz de autogeneración renovable, que tiene como meta alcanzar 900 MW instalados en 2025. La compañía destacó que la iniciativa se alinea con sus planes de eficiencia energética y descarbonización en un segmento altamente intensivo en consumo eléctrico.



Durante la fase de construcción se generaron 286 empleos, de los cuales 221 correspondieron a mano de obra local. Entre ellos participaron 39 mujeres, incluidas 29 cabeza de hogar. El proyecto también impulsó programas de formación y apoyo educativo en la zona: un curso técnico en alianza con el Sena para 120 mujeres, acompañamiento académico para 160 estudiantes de grado 11 y la intervención de la cubierta de la Institución Educativa La Patria, con una inversión cercana a los 800 millones de pesos.

“Esta Granja Solar es un paso firme en nuestra visión de buscar que Ecopetrol sea cada vez más eficiente, enfocada en garantizar la seguridad y la soberanía energética del país, y la transición hacia combustibles más limpios, con un importante compromiso con el desarrollo de las regiones para avanzar hacia un futuro más sostenible en Colombia”, afirmó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

La Granja Solar La Iguana se suma a las iniciativas de generación renovable que Ecopetrol ha desplegado en distintas regiones del país, en momentos en que el sector energético enfrenta el desafío simultáneo de garantizar seguridad en el suministro y avanzar hacia la reducción de emisiones.