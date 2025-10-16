En vivo
CRC
EEUU - Venezuela
Crisis de gas
Selección Colombia

Capturan a extorsionista en Bucaramanga; habría atacado a bala varios negocios

Capturan a extorsionista en Bucaramanga; habría atacado a bala varios negocios

Alias ‘Juan Mechas’ fue capturado en el centro de Bucaramanga cuando recibía $2 millones producto de una extorsión a un comerciante.

captura extorsionista Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Captura extorsionista en Bucaramanga //Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Juan David Velasco, alias ‘Juan Mechas’, fue capturado en un operativo del Gaula de la Policía cuando recibía $2 millones, producto de amenazas y exigencias económicas que realizaba a su víctima, un comerciante del centro de Bucaramanga, a cambio de no atentar contra su negocio.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Juan Mechas’ se identificaba como integrante del grupo delincuencial ‘Los del Sur’ y utilizaba intimidaciones y llamadas extorsivas para exigir dinero a comerciantes del sector céntrico.

El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que la captura se logró gracias a un operativo controlado por unidades del Gaula.

“El Gaula de la Policía logra capturar a un delincuente en flagrancia que estaba recibiendo una suma de dinero de dos millones de pesos. Se hacía pasar por la banda delincuencial ‘Los del Sur’. Es capturado en flagrancia cuando recibía el dinero, se le incauta un celular y se pone a disposición de la autoridad competente”, indicó el general Quintero.

Las autoridades investigan si alias ‘Juan Mechas’ estaría involucrado en los recientes ataques con arma de fuego contra las fachadas de varios establecimientos en el centro de Bucaramanga, hechos que habían generado temor entre los comerciantes de la zona.

Durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular desde el cual, al parecer, se realizaban las llamadas extorsivas.

A finales de agosto, el administrador de Sanandresito La Isla de Bucaramanga, Vladimir Puentes Arango, reveló que al menos un 10% de los comerciantes de este centro comercial, que cuenta con cerca de 1.000 locales, han sido víctimas de llamadas extorsivas.

La denuncia se conoció tras la presentación del grupo antiextorsión conformado por uniformados del Gaula de la Policía y el Ejército, como parte de la estrategia de seguridad de la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de contrarrestar este delito que preocupa al sector comercial.

“Sanandresito La Isla se ha visto bastante golpeado por las personas que quieren hacer el mal con las extorsiones. Afortunadamente, esta estrategia del grupo antiextorsión nos alivia mucho esa carga porque como comerciantes nos sentimos acompañados por la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército”, aseguró Puentes Arango.

Blu Radio

