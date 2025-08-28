Roban camioneta en Fontibón y víctima recibe llamadas extorsivas exigiendo $17 millones

En el sector de Fontibón, exactamente en la Carrera 98 con Calle 18, un nuevo caso de hurto de vehículo con posterior extorsión ha generado zozobra entre los habitantes de la zona.

El hecho ocurrió el pasado 27 de agosto, hacia las 2:40 de la tarde, cuando un hombre estacionó su camioneta frente a un colegio mientras recogía a sus hijas. Sin embargo, en cuestión de minutos, los delincuentes se llevaron el automotor.

Según relató la víctima, los vecinos y conocidos le compartieron videos en los que quedó registrado el momento en que se llevaban la camioneta. Desde ese instante, comenzó un calvario de llamadas telefónicas de supuestos extorsionistas.

“Me han llamado muchas personas pidiendo plata por la camioneta, pero ninguno me ha dado pruebas reales de que la tengan. Incluso me dicen que no interponga la denuncia, y anoche me pidieron 17 millones de pesos para el rescate del vehículo”, narró el afectado.

Las autoridades aún no confirman si se trata de una banda organizada dedicada al hurto de automotores en Bogotá o de delincuentes que, aprovechando la situación, buscan estafar a la víctima.

Mientras tanto, el propietario del vehículo insiste en que lo más urgente es dar con el paradero de la camioneta y advierte que la situación refleja el nivel de inseguridad que se vive en la capital.