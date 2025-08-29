Publicidad

Extorsión en Bucaramanga: comerciantes de San Andresito Isla denuncian intimidaciones

Extorsión en Bucaramanga: comerciantes de San Andresito Isla denuncian intimidaciones

En Bucaramanga inició operaciones el grupo antiextorsión conformado por uniformados del Gaula de la Policía y el Ejército.

Extorsión
Extorsión
sqback/Getty Images/iStockphoto
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 29, 2025 07:54 a. m.

El administrador de Sanandresito La Isla de Bucaramanga, Vladimir Puentes Arango, reveló que al menos un 10% de los comerciantes de este centro comercial, que cuenta con cerca de 1.000 locales, han sido víctimas de llamadas extorsivas.

La denuncia se conoció tras la presentación del grupo antiextorsión conformado por uniformados del Gaula de la Policía y el Ejército, como parte de la estrategia de seguridad de la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de contrarrestar este delito que preocupa al sector comercial.

“Sanandresito La Isla se ha visto bastante golpeado por las personas que quieren hacer el mal con las extorsiones. Afortunadamente, esta estrategia del grupo antiextorsión nos alivia mucho esa carga porque como comerciantes nos sentimos acompañados por la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército”, aseguró Puentes Arango.

El administrador explicó que las llamadas eran reiterativas, llegando a registrarse hasta 20 en un mes, especialmente en temporadas de alta actividad como fin de año. Según indicó, muchas de estas extorsiones provienen de centros carcelarios, lo que ha requerido acompañamiento constante de las autoridades.

“Yo manejo un centro comercial de 1.000 locales y un 10% se ha visto afectado por esta situación, pero afortunadamente se le ha dado el manejo. Con la estrategia que ha implementado la Alcaldía junto a la Policía, el Ejército y el Gaula, los casos se han logrado disminuir”, añadió.

Las autoridades hicieron un llamado a los comerciantes y ciudadanía en general a no ceder ante este tipo de presiones, denunciar oportunamente y confiar en los canales oficiales de atención del Gaula.

