¿Quién está detrás de las extorsiones a comerciantes en Bucaramanga?: Alcaldía en alerta

Una preocupante escalada de extorsiones tiene en alerta a comerciantes de Bucaramanga y su área metropolitana. El alcalde Jaime Andrés Beltrán denunció públicamente la presencia de grupos criminales provenientes del Magdalena Medio que estarían detrás de una serie de intimidaciones y cobros extorsivos a pequeños y medianos empresarios de la ciudad.

Según el mandatario local, la situación se ha vuelto recurrente en las últimas semanas, al punto que algunos comerciantes han recibido coronas fúnebres y mensajes amenazantes como mecanismo de presión para exigir sumas de dinero que oscilan entre uno y cinco millones de pesos.

"Grupos criminales han venido del Magdalena Medio a intentar delinquir (…) la mayoría de estos muchachos que están viniendo a delinquir son pelados entre los 18 y 22 años, que no solamente los utilizan como gatilleros, sino también dentro del marco de la extorsión", señaló.

El alcalde explicó que esta nueva modalidad de intimidación busca generar pánico entre los ciudadanos para facilitar el pago de las exigencias económicas, afectando desde pequeños negocios de barrio hasta establecimientos comerciales consolidados en la ciudad.

"Desde el tendero hasta el empresario, desde el señor que tiene una miscelánea hasta la señora que tiene un restaurante, no se pueden dejar amedrentar", insistió.

El alcalde hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que no guarde silencio y denuncie estos hechos ante las autoridades. Afirmó que la colaboración oportuna de la comunidad ha sido clave para lograr capturas recientes de algunos presuntos extorsionistas.

"El fenómeno de la extorsión no lo podemos dejar arraigar en el municipio de Bucaramanga y la forma de contenerlo, el punto inicial, es la denuncia del ciudadano", subrayó el alcalde.

Aunque la administración reporta una reducción del 28 % en los casos de hurto y avances en la contención del homicidio, las extorsiones representan un nuevo desafío en materia de seguridad ciudadana.

Las autoridades locales adelantan operativos en coordinación con la Policía y la Fiscalía para frenar la expansión de estas estructuras delincuenciales, algunas de las cuales incluirían también actores extranjeros.

Entre tanto, la administración municipal aseguró que mantendrá su estrategia de seguridad focalizada en las zonas más afectadas y reiteró que la denuncia ciudadana será el principal insumo para desarticular estas redes criminales.